Fenerbahçe, Diego Perotti'yi bekliyor. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli oyuncunun tedavisi tamamlandı.

32 yaşındaki futbolcu, antrenmanların ilk bölümünde takımla birlikte çalışmaya başladı.

Fenerbahçe'ye geldiği dönemde sakatlığı bulunan Perotti, özel bir programla takıma katıldıktan sonra gösterdiği performansla camianın beğenisini kazanmıştı.

Tekrar sakatlanan ve 1 buçuk ay sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu için bu kez risk alınmayacak.

Sakatlığı bulunan bölgesinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yaptırılan Perotti, takımla birlikte çalışarak da arkadaşlarından geri kalmayacak.

Kasımpaşa karşılaşmasına kadar tam anlamıyla hazır hale gelmesi beklenen Arjantinli oyuncunun maç kadrosunda olup olmayacağına sağlık heyetinden gelecek rapora göre teknik direktör Erol Bulut karar verecek.

Fenerbahçe formasıyla 4 lig maçında forma giyen Diego Perotti, 3 gol attı. Sezon başında Roma'dan bedelsiz olarak sarı lacivertlilere katılan 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.