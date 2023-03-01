Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet, Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ekibiyle karşılaşacak.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak.
Polonya'nın Szczecin kentinde oynanan ilk maçta sarı-lacivertliler rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Mücadeleyi Alman hakem Benedikt Geukes ile Fransız Olivier Guillet yönetecek.
Etiketler: Fenerbahçe Voleybol
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