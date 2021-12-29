Süper Lig'in ilk 19 haftalık periyodunda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 32 puanın 18'ini iç sahada, 14'ünü ise deplasmanda oynadığı müsabakalarda hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, toplam 31 kez fileleri havalandırırken, bu gollerin 26'sı ayakla, 2'si kafa vuruşuyla, 3'ü ise penaltı atışıyla kaydedildi. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Toplam 5 maçta kalesini gole kapatmayı başaran sarı-lacivertliler, sadece 1 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. Oynadığı müsabakaların 11'inde ilk golü bulan Fenerbahçe, bunların 8'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip, ilk golü kalesinde gördüğü 8 karşılaşmanın 4'ünde ise sahadan puansız ayrıldı.

En çok süre alan Szalai

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Süper Lig'in ilk yarısında en çok süre alan isim olarak dikkati çekti.

Szalai, forma giydiği 18 maçta 1464 dakika sahada kalarak sarı-lacivertli takımın ligdeki en istikrarlı oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'de Szalai'den sonra en fazla süreyi, çıktığı 17 karşılaşmada 1421 dakika sahada kalan Güney Koreli stoper Kim Min-jae aldı.

En golcü Mesut Özil

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gol atan oyuncusu Mesut Özil oldu.

Ligin ilk 19 haftasında fileleri 31 kez havalandıran sarı-lacivertli ekipte toplam 13 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

Fileleri 7 kez havalandıran yıldız futbolcu Mesut Özil, en golcü isim olarak ön plana çıktı. Serdar Dursun 5, Mergim Berisha ile Miha Zajc ise 3'er gole imza attı.

Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Diego Rossi ve Enner Valencia 2'şer kez ağları sarsarken, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Dimitrios Pelkas ise birer gol kaydetti.

3 kırmızı ve 38 sarı kart

Sarı-lacivertli futbolcular, Süper Lig'in ilk yarısında 3 kırmızı ve 38 sarı kart gördü.

Fenerbahçe'nin ligin ilk 19 haftasında oynadığı müsabakalarda Marcel Tisserand, Kim Min-jae ve Filip Novak, birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu arada sarı-lacivertli takım, çıktığı 19 maçta toplam 87 oyuncu değişikliği yaptı.

Ligin ilk yarısında forma giyen sarı-lacivertli futbolcuların istatistikleri şöyle: