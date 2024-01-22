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Spor
AA 22.01.2024 22:15

Fenerbahçe ligde liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Fenerbahçe ligde liderliğini sürdürdü
[Fotograf: DHA]

Haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor, İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-siyahlı takım son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı.

Ligin 21. haftasına 53 puanla en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe, sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler 54 puana yükseldi.

Rakibin puan kaybettiği haftada zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Hata yapmayan sarı-kırmızılılar, puanını 54'e çıkararak Fenerbahçe'yi yakaladı.

İki takımın puan puana yarıştığı zirvede averajla Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturdu. Galatasaray ise takibini sürdürdü.

Beşiktaş, Santos yönetiminde ilk kez kaybetti

Teknik direktör Fernando Santos'un göreve getirildiği Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde ilk kez mağlup oldu.

Ligin 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 4-0 yenik ayrıldı.

Santos yönetiminde ilk maçında ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0, Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, üçüncü resmi müsabakada yenilgiyle tanıştı.

Sonuçlar

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-0

VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: 1-1

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: 4-0

EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: 2-2

TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: 1-1

Trabzonspor-Galatasaray: 1-5

Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: 0-1

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 21 17 3 1 58 17 41 54
2.GALATASARAY 21 17 3 1 43 12 31 54
3.TRABZONSPOR 21 11 4 6 36 27 9 37
4.BEŞİKTAŞ 21 11 2 8 33 30 3 35
5.ÇAYKUR RİZESPOR 21 9 5 7 26 29 -3 32
6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 21 7 9 5 34 26 8 30
7.BITEXEN ANTALYASPOR 21 7 9 5 26 21 5 30
8.KASIMPAŞA 21 8 5 8 36 40 -4 29
9.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 21 7 6 8 26 25 1 27
10.MONDİHOME KAYSERİSPOR 21 8 5 8 27 30 -3 26
11.EMS YAPI SİVASSPOR 21 6 8 7 26 33 -7 26
12.MKE ANKARAGÜCÜ 21 5 10 6 27 26 1 25
13.CORENDON ALANYASPOR 21 6 7 8 23 30 -7 25
14.GAZİANTEP FK 21 6 4 11 24 32 -8 22
15.YILPORT SAMSUNSPOR 21 6 4 11 24 32 -8 22
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 21 5 6 10 23 24 -1 21
17.ATAKAŞ HATAYSPOR 21 4 9 8 26 30 -4 21
18.TÜMOSAN KONYASPOR 21 4 8 9 20 33 -13 20
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 21 4 7 10 25 43 -18 19
20.İSTANBULSPOR 21 3 4 14 15 38 -23 10

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

22. hafta programı

Süper Lig'de 22. hafta maçları hafta içinde oynanacak.

Yarın yapılacak üç maçla başlayacak 22. haftanın programı şöyle:

23 Ocak Salı:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa (Pendik)

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman-Ev sahibi takım seyircisiz)

17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor (Kalyon)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

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