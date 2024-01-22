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Spor
AA 22.01.2024 19:16

20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı Kırgızistan'ı yendi

20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında Kırgızistan'ı 4-3 yendi.

20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı Kırgızistan'ı yendi

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Sofya'da bugün başlayan organizasyonda Kırgızistan ile karşılaştı.

Rakibini 4-3 yenen 20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, organizasyona galibiyetle başladı.

Milliler, organizasyon ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 17.30'da Meksika ile mücadele edecek. Milli takım, grubunu ilk sırada tamamlaması halinde bir üst klasmana yükselecek.

20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mehmet Ayberk Karadağ, Çağan Ege Odabaş, Arhan Kuzey Girgin, Emin İnandı, Hamza Yavuz, Enes Demir, Mehmet Ergene, Kemal Can Aydin, Ziya Efe Güçlü, Bedir Baran Bayazit, Zafer Şerik, Muhammet Hamza Karaman, Emir Ali Seçer, Abdullah Suat Kanat, Kerem Altun, Furkan Duran, Amir Zihni Tınaz, Osman Emin Meydancı, Efe Han Öztorun, Oğulcan Heja Kızılkaya"

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