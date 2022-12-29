Fenerbahçe'nin gol yükünü taşıyan isim Enner Valencia oldu. Ekvadorlu oyuncu, ligde 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Sezon başında takıma katılan Michy Batshuayi ise Atakaş Hatayspor maçında fileleri havalandırırken, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltmiş oldu.

Belçikalı oyuncu, Avrupa'da 3, kupada ise 2 gol atma başarısı göstererek, maç başına sıfır virgül 69 gol ortalaması yakaladı.

Performansıyla dikkat çeken bir diğer isim Joshua King oldu.

Tüm kulvarlarda 5 gol-3 asistle oynayan Norveçli oyuncu, sakatlığı sonrasındaki performansıyla da beğeni topladı.

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun ise ligdeki ilk golünü Atakaş Hatayspor'a karşı kaydetti.

Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçları dahil olmak üzere toplamda 3 kez fileleri havalandıran milli oyuncu, 2 kez de asist yaptı.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada sakatlanan Joao Pedro ise daha güçlü dönmeyi hedefliyor.

30 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda 2 gol 1 asistle oynadı.