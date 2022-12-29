Performansı ile dikkat çeken Güney Koreli stoperi Manchester United ve Paris Saint-Germain istiyor.

Kim Min-jae sezon başında serbest kalma maddesiyle Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Avro karşılığında transfer olmuştu.

26 yaşındaki savunmacı, yine aynı senaryo ile karşılaşabilir.

Sözleşmesinde 50 milyon Avro'luk serbest kalma maddesi bulunan Güney Koreli futbolcu için dev kulüpler devrede.

İtalyan basını, Manchester United ve Paris Saint-Germain'in bu bedeli ödemeyi göze aldığını iddia etti.

Serie A'da 8 puanla lider olan Napoli ile 20 maça çıkan Kim Min-jae, 2 gol attı.

Başarılı futbolcu, Güney Kore milli takımı ile 2022 Dünya Kupasında son 16 turunda mücadele etti.