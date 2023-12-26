Fenerbahçe Fred'siz zorlanıyor

Fenerbahçe, Fred’in forma giymediği maçlarda kazanmakta güçlük çekiyor.

Bu sezon kasık sakatlığı sebebiyle 5 karşılaşma kaçıran Brezilyalı futbolcu, kırmızı kart cezasından ötürü de bir mücadelede forma giyemedi.

Fred’in cezası, 2 Süper Lig maçında daha devam edecek. Fenerbahçe Fred'in yokluğunda yalnızca 1 kez galip geldi.

VavaCars Fatih Karagümrük’ü yenen sarı lacivertliler, Trabzonspor, Ludogorets ve Nordsjaelland’a mağlup olurken Adana Demirspor ve Galatasaray ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, Fred’in yokluğunda oyun kurma ve pozisyon yaratmada başarılı olamadı.

Ligde forma giydiği 12 maçın tamamına ilk 11’de başlayan Brezilyalı futbolcunun, öne çıkan istatistikleri ise maç başına 5 top kazanma ve yüzde 83 pas isabet oranı oldu.

Fred, 29 Aralık Cuma günü Süper Kupa maçında Galatasaray’a karşı forma giyebilecek.