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Spor
DHA 26.12.2023 12:00

Maküspor'un en yaşlı taraftarları: Ömrümüz yettikçe statta olacağız

Burdur'da İsmail Alptekin ile kardeşi Nevzat Alptekin, Burdur Maküspor karşılaşmalarını kaçırmıyor. Yaklaşık 60 yıldır futbol müsabakalarını takip ettiklerini anlatan Alptekin kardeşler, ömürleri yettikçe statta olacaklarını söyledi.

Maküspor'un en yaşlı taraftarları: Ömrümüz yettikçe statta olacağız
[Fotograf: DHA]

Burdur'da yaşayan Et Balık Kurumu'ndan emekli 91 yaşındaki İsmail Alptekin ve kardeşi 88 yaşındaki emekli esnaf Nevzat Alptekin, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor'un karşılaşmalarını kaçırmıyor.

İki kardeş tribünden maç izlerken zaman zaman tezahüratlara da eşlik ediyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İsmail Alptekin, 1960'lı yıllardan bu yana futbol müsabakalarını takip ettiklerini söyledi.

"Elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. Futbola meraklıyız. 1968'den beri maçları takip ediyoruz. Hafta sonları iki kardeş maçlara geliyoruz, imkan oldukça deplasmana da gidiyoruz. Ömrümüz olduğu müddetçe geleceğiz bu sahalara."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Nevzat Alptekin: Ömrüm oldukça maçlara geleceğim

Nevzat Alptekin de 1968 yılında Burdur Amatör Küme'de mücadele eden Doğanspor ve Güneşspor'un feshedilmesiyle Burdurspor'u kurduklarını ve bir süre yöneticilik yaptığını anlattı.

"Burdurspor'u kurmak için Doğanspor ile Güneşspor'u feshettik, Burdurspor'u kurduk 1968'de ve Burdurspor 3'üncü Lig'de mücadele etti diye konuştu. Burdurluları Maküspor'a destek olmaya çağıran Alptekin, "Ömrüm oldukça maçlara geleceğim." 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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