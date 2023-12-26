Maküspor'un en yaşlı taraftarları: Ömrümüz yettikçe statta olacağız

Burdur'da yaşayan Et Balık Kurumu'ndan emekli 91 yaşındaki İsmail Alptekin ve kardeşi 88 yaşındaki emekli esnaf Nevzat Alptekin, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor'un karşılaşmalarını kaçırmıyor.

İki kardeş tribünden maç izlerken zaman zaman tezahüratlara da eşlik ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

İsmail Alptekin, 1960'lı yıllardan bu yana futbol müsabakalarını takip ettiklerini söyledi.

"Elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. Futbola meraklıyız. 1968'den beri maçları takip ediyoruz. Hafta sonları iki kardeş maçlara geliyoruz, imkan oldukça deplasmana da gidiyoruz. Ömrümüz olduğu müddetçe geleceğiz bu sahalara."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Nevzat Alptekin: Ömrüm oldukça maçlara geleceğim

Nevzat Alptekin de 1968 yılında Burdur Amatör Küme'de mücadele eden Doğanspor ve Güneşspor'un feshedilmesiyle Burdurspor'u kurduklarını ve bir süre yöneticilik yaptığını anlattı.

"Burdurspor'u kurmak için Doğanspor ile Güneşspor'u feshettik, Burdurspor'u kurduk 1968'de ve Burdurspor 3'üncü Lig'de mücadele etti diye konuştu. Burdurluları Maküspor'a destek olmaya çağıran Alptekin, "Ömrüm oldukça maçlara geleceğim."