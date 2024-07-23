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Spor
TRT SPOR 23.07.2024 23:22

Fenerbahçe deplasmandan avantajlı dönüyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımını deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Fenerbahçe deplasmandan avantajlı dönüyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi. Dzeko'nun hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta sarı lacivertli ekip 1-0 geriden gelerek karşılaşmayı 4-3 kazandı rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Wafi ile Lugano 1-0 öne geçti. 45+1. dakikada temsilcimiz penaltı kazandı ve Dzeko'nun attığı gol ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Dzeko yine sahneye çıktı ve durumu 2-1 yaptı. 64. dakikada Bislimi ile Lugano yeniden beraberliği yakaladı. Bu golden 3 dakika sonra Dzeko attığı gol ile temsilcimizi 3-2 öne geçirdi ve hat-trick yaptı. Maçın 73. dakikasında Ferdi Kadıoğlu ile 4-2 öne geçen Fenerbahçe karşılaşmanın uzatma dakikalarında Valenzuela'nın attığı gole engel olamadı ve karşılaşma 4-3 sona erdi.

Thun Stadı'nda oynanan ve TSİ 21.30'da başlayan müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetti. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho bu sezon ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

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