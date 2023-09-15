Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Sivasspor'a kiraladı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından transfer hakkında açıklama yapıldı.

"2023-24 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takamımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak, bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz."

EMS Yapı Sivasspor'umuza Hoş Geldin Burak



EMS Yapı Sivasspor'umuz, sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.



Sivas'a gelen Burak, Başkan vekilimiz Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde… pic.twitter.com/oy1DjGJguw