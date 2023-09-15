Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Sivasspor'a kiraladı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından transfer hakkında açıklama yapıldı.
"2023-24 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takamımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak, bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz."
EMS Yapı Sivasspor'umuza Hoş Geldin Burak— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) September 15, 2023
EMS Yapı Sivasspor'umuz, sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Sivas'a gelen Burak, Başkan vekilimiz Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde… pic.twitter.com/oy1DjGJguw