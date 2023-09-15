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Spor
AA 15.09.2023 15:09

Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Sivasspor'a kiraladı

Fenerbahçeli genç oyuncu Burak Kapacak'ın bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığı bildirildi.

Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Sivasspor'a kiraladı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından transfer hakkında açıklama yapıldı.

"2023-24 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takamımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak, bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz."


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