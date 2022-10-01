Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 20:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe Beşiktaş maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Beşiktaş’a konuk olacak.
Etiketler: Beşiktaş Derbi Fenerbahçe Süper Lig
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