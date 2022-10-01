Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Beşiktaş’a konuk olacak.