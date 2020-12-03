Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 11 müsabakada 4 galibiyet alırken, 7 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, bu performansıyla 18 takımlı ligde 13. sırada yer aldı. Üç maçı eksik olan Zenit ise 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nde 3. kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda iki takım da deplasman maçlarını kazanarak birer galibiyet elde etti.﻿