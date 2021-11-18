Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Litvanya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta maçında 19 Kasım Cuma günü deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor.
Geride kalan 10 haftada 9 yenilgi ve 1 galibiyet alan Litvanya ekibi ise puan tablosunun son basamağında bulunuyor.
Etiketler: Avrupa Kupaları Basketbol Fenerbahçe
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