Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko farklı kazandı
[Fotoğraf: AA]
THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rusya ekibi UNICS Kazan'ı 80-41 yendi.
THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Unics Kazan'ı konuk etti.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertli temsilcimiz, rakibini 39 sayı farkla (80-41) geçerek, bu sezon 2. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)
Fenerbahçe Beko: Shayok 17, Biberovic, Henry, Booker 16, Vesely 6, Şehmus Hazer 4, De Colo 13, Pierre 5, Guduric 4, Polonara 5, Ahmet Düverioğlu 10
UNICS Kazan: Canaan 10, Lorenzo Brown 8, Brantley 3, Uzinskii, Jekiri 4, Spissu 5, John Brown 1, Zaitcev, Hezonja 5, Klimenko 2, Vorontsevich 3
1. Periyot: 21-8
Devre: 44-22
3. Periyot: 61-27
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol
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