Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko ALBA Berlin'i ağırlayacak
[AA arşiv]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında 3 Şubat Cuma günü Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunan ALBA Berlin ise son sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe, 104-75'lik skorla kazanmıştı.
Etiketler: Avrupa Kupaları Basketbol Fenerbahçe
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