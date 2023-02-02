İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen günlerde özel çocuklarla yemekte bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, 26 yaşındaki Ömer Faruk Akyol ile tanıştı.

Ulucan, yemekte sohbet ettiği Akyol'un en büyük hayalinin Galatasaray maçını tribünden izlemek olduğunu öğrendi.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personeli, Ulucan'ın talimatıyla, Akyol'u, hayalini gerçekleştirmek amacıyla Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor maçı için İstanbul'a götürdü.

Maçı tribünden izleyen Akyol, bazı oyuncularla da fotoğraf çektirdi.

Akyol, ilk kez tribünden izleme imkanı bulduğu takımının galip gelmesiyle de ayrıca mutluluk yaşadı.