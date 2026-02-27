Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

City Ground Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, üst üste pozisyonlardan faydalanamadığı ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle giren Fenerbahçe, skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekip 68. dakikada Hudson-Odoi'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Kalan sürede Fenerbahçe gol bulamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İlk maçı evinde 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, galibiyete rağmen UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Avrupa golcüsü Kerem

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertli formayla ligde şu ana dek 4 gol kaydeden Kerem, Avrupa'da ise gol yollarında önemli performans ortaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı ilk 11'de 9. karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 22. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken 48. dakikada penaltıdan bir gol daha buldu ve bu kulvarda 6. golünü kaydetti.

Süper Kupa'da da 1 gol bulan Kerem, toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gole ulaştı.

Nene tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Dorgeles Nene, maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 18. dakikasında aldığı darbe nedeniyle kendini yere bırakan Nene, oyuna devam etti ancak 43. dakikada yine sakatlık yaşadı.

Nene, devre arasında yerini Nelson Semedo'ya bıraktı.

Alaettin Ekici Avrupa'da ilk kez

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki hücum oyuncusu Alaettin Ekici, ilk Avrupa maçına çıktı.

Nottingham Forest deplasmanında 76. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna giren genç isim, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da süre buldu

Yanıcı madde oyunu durdurdu

Müsabakanın ilk dakikalarında, tribünlerden sahaya atılan maddeler nedeniyle oyun durdu.

Karşılaşmanın başlamasıyla kale arkasında bulunan sarı-lacivertli tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atıldı.

Müsabakanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu yaklaşık 2 dakika durdurduktan sonra sahanın temizlenmesiyle maçı devam ettirdi.