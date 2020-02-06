Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Aytemiz Alanyaspor'u galibiyetinden dolayı kutladı.

Terim, Aytemiz Alanyaspor karşısında, yorgun ve sakatlığı bulunan oyunculardan dolayı rotasyon yapmak zorunda kaldıklarını anlattı.

"7-8 değişik arkadaşla çıktık ama bundan bizim için 'kupayı önemsemiyor' manası çıkmasın. Biz buna zorunluyduk, rotasyon yapmaya mecburduk. Buna rağmen oyuna iyi başlayan taraf bizdik. Topumuz direkten döndü, devamında golü yedik. İki gol de duran toplardan geldi. Daha iyi oynamalıydık. Şans verdiğimiz diğer arkadaşlarımız daha da iyi oynamalılardı. Birinci ayağı kaybettik. Bakalım ikinci ayak ne olacak İstanbul'da? Göreceğiz. Altından kalkması kolay bir skor değil. Ancak Galatasaray her şeyin altından kalkabilecek bir takımdır. Bakalım, oynayıp göreceğiz."