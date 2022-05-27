Teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Fatih Karagümrük'ten Demirel'e teşekkür mesajı

Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Teknik direktörümüz Sayın Volkan Demirel’e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinin daha büyük başarılarla dolu olmasını dileriz" denildi.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de Volkan Demirel yönetiminde 2021-2022 sezonunu 57 puanla 8'inci sırada tamamlamıştı.