Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Matteo Ricci'yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Matteo Ricci'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadromuza kattık." ifadeleri kullanıldı.
Roma altyapısından yetişen Ricci, geçen sezonu İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Frosinone'de tamamladı.
İtalya'da Carpi, Grosseto, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana, Spezia ve Frosinone formaları giyen Ricci, çeşitli yaş gruplarında 21 kez İtalya Milli Takımı formasını da terletti.
Roma altyapısında yetişen Ricci, İtalya'da Carpi, Grosseto, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana, Spezia ve son olarak Frosinone formaları giydi. Çeşitli yaş gruplarında 21 kez İtalya Milli Takımı formasını da terleten başarılı orta saha oyuncusu, 5 gol atma başarısı gösterdi.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 4, 2022
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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