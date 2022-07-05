Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Lonato'da gerçekleştirilen gece yarışında mücadele eden İskender Zülfikari, Mini Gr.3 kategorisinde yapılan iki eleme yarışını da ilk sırada tamamladı.

IAME İtalya Serisi X30 Mini klasmanında şampiyona lideri olan İskender, serinin yedinci ve sondan bir önceki raundu için gelecek hafta sonu yine Lonato pistine çıkacak.