Fatih Karagümrük Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Teknik direktör Andrea Pirlo'yla yolların ayrılmasının ardından Alparslan Erdem'le yola devam eden Fatih Karagümrük, 35 yaşındaki çalıştırıcıyla çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Geride kalan 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi alan VavaCars Fatih Karagümrük, topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de boy gösterdiği son 3 sezonda Kasımpaşa'yla oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Ricci forma giyemeyecek.

Kemal Özdeş'in göreve gelmesinin ardından 9 lig maçına çıkan Kasımpaşa, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, tehlikeli bölgeden de uzaklaştı. 35 lig maçında 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 43 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da Beşiktaş mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Haris Hajradinovic, bu maçta takımını yalnız bırakacak.

Ligin ilk yarısındaki mücadele 2-2 sona ermişti.