Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere tamamlandı.

Altay'da Mohammad Naderi, 40 ve 42. dakikada gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini üç maça çıkartan VavaCars Fatih Karagümrük 40 puana yükseldi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Altay ise puanını 26'ya çıkarttı.

Ligin ilk yarısında oynana mücadeleyi ise VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Jimmy Durmaz'ın altı pas önüne gönderdiği topa Emre Mor zor pozisyonda ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Ahmed Musa'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, açısını düzeltip şutunu çekti. Kaleci Lis, meşin yuvarlağı köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Altay ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in köşeye gönderdiği topu kaleci Lis sağına uzanıp köşeden kornere çeldi.

Maç, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Cemil Tunç

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 76 Karamoh), Biraschi, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 67 Adnan Uğur), Bistrovic, Levent Mercan (Dk. 46 Salibur), Emre Mor, Ahmed Musa

Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 83 Rayan), Björkander, Murat Akça, Naderi, Thaciano, Kappel (Dk. 83 Bamba), Poko, Pinares (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Rodriguez (Dk. 90 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah (Dk. 66 Tolga Ünlü)

Kırmızı kart: Dk. 42 Naderi (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 25 Ahmed Musa, Dk. 79 Salibur, Dk. 90 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)