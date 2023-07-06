Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i kiraladı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş'tan 19 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin'i bir sezon kiralık olarak renklerimize bağladık. Çeşitli yaş gruplarında birçok kez milli formayı terletme başarısı gösteren Emre Bilgin'e Karagümrük'e 'Hoş geldin' der, yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.

Emre Bilgin, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 2 maçta forma giymişti.