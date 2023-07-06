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Spor
AA 06.07.2023 12:22

Edirneli güreşçi kardeşler Kırkpınar'da iddialı

Yağlı güreş ve serbest güreşte rakiplerinin sırtını yere getiren Edirneli Bayram ve Aydıncan Gümüşdağ kardeşler beraber hazırlandıkları 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zirveyi hedefliyor.

Edirneli güreşçi kardeşler Kırkpınar'da iddialı
[Fotograf: AA]

Edirne Şahi Spor Kulübünde küçük yaşlarda güreşe başlayan Gümüşdağ kardeşler, hem minderde hem de çayırda başarılı performans sergiliyor.

Birlikte antrenman yapan kardeşler, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için yoğun tempoda çalışıyor.

Kırkpınar'da kilo ve yaşına göre tozkoparan boyunda güreşmesi gerekirken geçen yıl kürsü yaptığı için ayak boyuna yükselen 15 yaşındaki Bayram Gümüşdağ, Kırkpınar'da iddialı olduğunu söyledi.

Gümüşdağ, güreşte elde ettiği başarıların motivasyonunu artırdığını belirtti.

"2021'de 12-13 Yaş Milli Takım Serbest Güreş Takım seçmelerinde 62 kilogramda Türkiye şampiyonu oldum. Aynı yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde teşvik-2 boyunda birinci olmayı başardım. Geçen yıl yapılan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de üçüncülük elde ettim. İnşallah bu yılki hedefim Kırkpınar şampiyonu olup Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Küçük kardeşi Aydıncan ile antrenman yaptıklarını belirten Gümüşdağ, birbirlerine destek olduklarını dile getirdi. Gümüşdağ, Kırkpınar'da zirveyi hedeflediklerini vurguladı.

"İki kardeş birbirimize yardımcı oluyoruz. Kardeşime, güreşirken yaptığı hataları söylüyorum. Nasıl besleneceği, hangi saatte yatacağı gibi performansı etkileyecek konularda bilgiler veriyorum. Bazı zamanlarda da o bana uyarılarda bulunuyor. 'Abi birlikte daha çok idman' yapalım diye belirtiyor. Bize maddi ve manevi yönden destek veren kulüp başkanımız Şamil Doğu Delen'e çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Kırkpınar'da güzel dereceler elde edeceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aydıncan güreşe ağabeyinden etkilenerek başladı

Ağabeyinden etkilenerek güreşe başladığını belirten Aydıncan Gümüşdağ (14) ise 5 yıldır bu sporu yaptığını dile getirdi. Aydıncan Gümüşdağ, güreşi çok sevdiğini dile getirdi.

"Kırkpınar'da teşvik-1 boyunda güreşiyorum. Geçen yıl Kırkpınar'da ve katıldığım Türkiye şampiyonasında üçüncü oldum. Kırkpınar'a kısa bir süre kaldı. Antrenmanlarımız devam ediyor. Hedefim Kırkpınar'da kürsüye çıkıp birinci olmak."

Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen de Gümüşdağ kardeşlerin gelecek vadettiklerini söyledi. Delen, güreşe başladıkları günden bu yana gelişim gösterdiklerini vurguladı.

"Hem yağlı güreşte hem minderde güreşen sporcularımız başarılı şekilde ilerliyor. İkisinden de Kırkpınar'da şampiyonluk bekliyoruz." 

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