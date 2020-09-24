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Fatih Karagümrük Başakşehir'i ağırlayacak
Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 3. haftasında 25 Eylül Cuma günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.
Etiketler: Fatih Karagümrük süper lig Medipol BaşakşehirSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 15:45
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