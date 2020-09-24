Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.