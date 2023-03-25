Yenimahalle Spor Salonu'nda 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 14 yaş altı kategorilerinden gerçekleştirilen turnuvaya, 10 ilden 250 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporcuları Karabük'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Güven, sporcu ve antrenörlere başarılar diledi. Güven, turnuvaya sporcuların aileleriyle geldiğini ifade etti.

"Spor şehri Karabük' olarak yola çıktık. Özellikle son yıllarda farklı branşlardaki Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bugün kız, yarın da erkek sporcular yarışacak. Turnuvaya gelenlerin sadece spor amaçlı değil, aynı zamanda turizm amaçlı da ilimize geldiklerini düşünüyoruz. Buraya gelenler, Safranbolu başta olmak üzere ilçelerimizi de ziyaret etme imkanı bulacaklar."

Turnuva, 26 Mart Pazar günü sona erecek.