Federasyondan yapılan açıklamaya göre, THF-Kızılay gönüllüleri Adıyaman'da, yemek dağıtımı, taşıma, bakım gibi görevlere ek olarak, çadırlarda kalan vatandaşlara psikososyal destek sağlamak amacıyla temel hentbol öğretimi, kısa süreli aktiviteler ve muhtelif sportif faaliyetleri gibi çalışmalarda bulundu.

A Klasman Hentbol Gözlemcisi ve Türk Kızılay Gençlik Kampları Şefi Barış Çelik, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

"Adıyaman merkezde kurulan tüm çadır kentlere, konteyner kentlere, üniversite yurtlarında kalan vatandaşlarımız ve çocuklarımıza ulaşmayı hedeflediğimiz beş günü dolu dolu geçirdik. Çocuklar için etkinlikler düzenledik. Yetişkin insanlarımızın yanlarına uğrayıp, çadırlarına misafir olup hasbihal etme fırsatı bulduk."