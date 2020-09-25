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Eskişehirspor'da koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül Pazar günü deplasmanda yapılacak Altay maçı öncesinde futbolcular ve teknik kadronun Covid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, test sonucu Covid-19 pozitif olduğu tespit edilen bir futbolunun tedbir amaçlı Yunusemre Devlet Hastanesi'nde izolasyona alındığını kaydedildi.
Etiketler: eskişehirspor koronavirüsSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 17:10
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