Eskişehirspor son olarak Trabzonspor’a borcunu ödeyip, borcu bulunan tüm kulüp antrenör ve futbolculardan gerekli imzaları alarak transfer tahtasını 4 yılın sonunda açtı.

"Karanlık aydınlığa kavuşur elbet

Siz o gün bayramı, kutlamayı görün…" pic.twitter.com/GplkYOz2Dm — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) February 1, 2023

Eskişehirspor’un yeni göreve gelen başkanı Erkan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

"Tüm Eskişehirspor camiasına hayırlı uğurlu olsun. Transfer tahtamız açılmıştır. Eskişehirspor sonsuza kadar yaşayacaktır. Karanlık aydınlığa dönüşür elbet. Siz o gün bayramı, kutlamayı görün."

Trabzonspor'dan paylaşım

Trabzonspor Kulübü de resmi sosyal medya hesabından, Erkan Zengin’in ücretinin ödendiğini duyurdu.

"Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibari ile kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/gxm4VUQVDR — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 1, 2023

Eskişehirspor Kulübü ise borcun ödenmesinden sonra kalkan transfer yasağını Cem Yılmaz’ın filminden alıntı yaparak, esprili bir dille duyurdu.

Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.