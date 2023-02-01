Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Hadziahmetovic transferini duyurdu
[Fotograf: AA]
Beşiktaş Kulübü, Arabam.com Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Amir Hadziahmetovic, İstanbul'da
Beşiktaş'ın transfer için görüşmelere başladığını duyurduğu Amir Hadziahmetovic, İstanbul'a geldi.
Konya'dan İstanbul'a gelen 25 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Hadziahmetovic, daha sonra sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.
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