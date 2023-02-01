Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Amir Hadziahmetovic, İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer için görüşmelere başladığını duyurduğu Amir Hadziahmetovic, İstanbul'a geldi.

Konya'dan İstanbul'a gelen 25 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Hadziahmetovic, daha sonra sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.