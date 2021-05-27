Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehirspor olağanüstü kongreye gidecek
TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor'da yönetim kurulu, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 4 Haziran'da Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlamaması durumunda, seçim 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacak.
Genel kurulun yanı sıra, aynı toplantıda olağan mali genel kurul da düzenlenecek.
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