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Spor
İHA 10.12.2023 14:18

Eskişehirli sporcu dünya şampiyonu oldu

Eskişehirli milli sporcu Erkan Balk, 19. Dünya Fotoğraf ve 5. Dünya Su Altı Video Şampiyonası’nda şampiyon oldu.

Eskişehirli sporcu dünya şampiyonu oldu
[Fotograf: İHA]

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques) tarafından düzenlenen 19. Dünya Fotoğraf ve 5. Dünya Su Altı Video Şampiyonası Küba'nın Varadero şehrinde gerçekleştirildi.

Organizasyona Eskişehir'den katılan milli sporcu Erkan Balk, iki alanda da dünya şampiyonu olarak memleketini gururlandırdı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, geçtiğimiz günlerde Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne de bir ziyaret gerçekleştiren Balk'ı tebrik etti.

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