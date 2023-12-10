Eskişehirli sporcu dünya şampiyonu oldu

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques) tarafından düzenlenen 19. Dünya Fotoğraf ve 5. Dünya Su Altı Video Şampiyonası Küba'nın Varadero şehrinde gerçekleştirildi.

Organizasyona Eskişehir'den katılan milli sporcu Erkan Balk, iki alanda da dünya şampiyonu olarak memleketini gururlandırdı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, geçtiğimiz günlerde Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne de bir ziyaret gerçekleştiren Balk'ı tebrik etti.