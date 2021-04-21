Erzurumspor Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 36. hafta mücadelesinde Helenex Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşıyor.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
Ligde 9 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor ile son veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, haftaya 31 puanla 19. sırada girdi.
37 puanla 14. sırada bulunan Helenex Yeni Malatyaspor'da ise hedef son haftalara kabus yaşamadan girmek. Düşme hattıyla arasında 4 puan bulunan İrfan Buz'un ekibi 3 puan alarak makası açmak istiyor.
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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
22. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kubilay Kanatsızkuş'un bekletmeden vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.
28. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ricardo Gomes topa kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.
34. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.
39. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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