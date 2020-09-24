Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Altay ve Ümraniyespor maçlarındaki oyunun hedefleri konusunda kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Sağlam, takımın tam olarak oturmadığını, eksikleri bulunduğuna işaret etti.

"İlerleyen dönemde çok daha iyi bir takım hüviyetine dönüşeceğimizin göstergesidir. Eğer sezon sonunda Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyorsak çalışmaya devam edeceğiz. Azim ve kararlılıkla herkesten daha çok çalışacağız, daha çok sorumluluk alacağız ve uzun yıllardır hayalimizi süsleyen Süper Lig'e inşallah sezon sonunda çıkmış olacağız. Bir taraftan rakiplerle mücadele ederken bir de Covid-19 ile uğraşıyoruz. Bu illete yakalanmama adına uğraşıyoruz ama maalesef buna yenik düşüyoruz. Takımların güç dengelerini Covid-19 çok kısa süre içinde değiştirebiliyor."

Sağlam, geçen hafta Caner Arıcı'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlattı.

"Bu hafta da 2 futbolcunun testi pozitif çıktı. Dolayısıyla o arkadaşlarımız da Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında olmayacak. Buna rağmen ilk deplasman galibiyetini Bandırmaspor karşısında almak için mücadele edeceğiz. Edwin Gyasi'nin sakatlığı geçti, takımla antrenmanlara başladı ama durumunu çok yeterli bulmuyoruz. İnşallah bu hafta değil ama önümüzdeki hafta Akhisarspor maçında sahada olacaktır. Şampiyon olmak istiyorsak önümüze çıkan bu dezavantajları ve önümüze çıkan taşları birer birer temizleyip yolumuzu aşıp hedefimize ulaşmak zorundayız. Hiçbir olumsuzluk bizi hedefimizden geri koyamayacaktır."

Öte yandan Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sağlam yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketleri ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı.

Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana Covid-19 testi pozitif çıkan Burak Çalık, Erkam Reşmen ile izolasyon süreci devam eden Caner Arıcı katılmadı.