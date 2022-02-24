Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, 22 üçlükle THY Avrupa Ligi'nde bir maçta atılan üçlük rekorunu kırdıklarını belirtti.

Ataman, hem savunmada hem de hücumda çok etkili bir gün geçirdiklerine değindi.

"Rakip takımın oyun kurucularını çok iyi durdurduk. Hücumda topu iyi çevirdik. İnanılmaz şov sayıları da bulduk. Bu akşam tam yüzdemizle oynadık. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum, bize inandılar. Son 45 gündür Efes oyununu tekrar sahaya yansıtmaya başladık. Bu oyunumuzu sürdürerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Anadolu Efes geri geldi diyebilirim. Önümüzde 9 final maçımız var, onları da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

"Savaşı durdurun"

Ergin Ataman, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ataman, masum insanların ölmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Maçtan önce söyledim, maçtan sonra da söyledim. Şimdi burada yine söylemek istiyorum, savaşı durdurun. Masum insanların, çocukların ölüyor olması kabul edilemez. Biz Rusya'daki tüm maçlarımızı oynadık ama sporun birleştirici bir güç olması gerektiğini düşünüyorum. Spor ayrımcı bir çözüm olamaz. Rus takımlarının devre dışı bırakılması konusunu bilemiyorum, orada o takımlarda oynayan, antrenörlük yapan bir sürü Avrupalı, Amerikalı insanlar var. Rusya'da, bu taarruza maruz kalan Ukrayna halkı gibi masum birçok sporcu var. Onun için yarın THY Avrupa Ligi'nin üst düzey yapacağı toplantıda bir çözüm bulunmasını bekliyorum. Siyasi, politik, ekonomik olarak birçok tedbirler alınabilir ama spor birleştirici bir güçtür dünyada. Biz ülke olarak hep barışı savunan bir ülkeyiz. Burada bir çözüm bulunabileceğini düşünüyorum. Böyle bir ortamda Rusya'ya gitmek istemeyen takımlara saygı duymak gerekiyor. Rus takımlarının bütün maçlarını boykot etmenin sporun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Rus takımları tarafsız sahada oynayabilir."

Maccabi Tel Aviv cephesi

​​​​​​​Maccabi Tel Aviv Başantrenörü Avi Even, Anadolu Efes'in çok yüksek yüzdelerle hücum ettiğini dile getirdi.

Even, rakiplerinin maça çok iyi başladığını aktardı.

"Anadolu Efes gibi zorlu bir takıma karşı oynadık. Maçın başından beri bizi çok zorladılar, çok iyi başladılar. İstatistiklerin her alanında patlama yaşadılar, çok yüksek yüzdelerle hücum ettiler. Savunma tarafında çok iyi değildik, onları yeteri kadar yavaşlatamadık ve bu bize kötü yansıdı. İyi bir maç çıkardığımızı söyleyemeyeceğim."