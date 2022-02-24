Bu sonucun ardından 2 maçı eksik lacivert-beyazlılar, ligdeki 13. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya Larkin ve Pleiss'ın basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, Micic önderliğinde bulduğu sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 17-6. İlk çeyrek Anadolu Efes'in 21-10 üstünlüğüyle geçildi.

Müsabakanın ikinci periyoduna Beaubois'nın üçlüğüyle başlayan Anadolu Efes, ilk dakika içinde Dunston'ın atışıyla farkı 16 sayıya çıkardı: 26-10.

[Fotoğraf: İHA]

Hücumda topu iyi çeviren lacivert-beyazlılar, üst üste boş atışlardan sayı çıkartamayınca konuk ekip oyun üstünlüğünü ele aldı ve 15. dakikada Thomas'ın dış atışıyla farkı tek hanelere düşürdü: 30-21.

Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, son saniyede Beaubois'nın üçlüğüyle soyunma odasına Anadolu Efes'in 45-31 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya oyun kurucuları Micic ve Larkin'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, özellikle dış atışlarda çok etkili oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Periyot boyunca bu iki ismin yanı sıra 3 sayı çizgisinin gerisinden Bryant, Pleiss ve Moerman'dan da skor katkısı alan lacivert-beyazlılar, farkı 30 sayıya kadar çıkardığı çeyreği 74-47 önde girdi.

Müsabakanın son periyodunda 34. dakikada Micic'in üç sayılık atışıyla farkı 34 sayıya (86-52) kadar taşıyan Anadolu Efes, parkeden 32 sayı farkla 109-77 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Micic 20 sayıyla en skorer isim olurken, Moerman 17, Larkin 16 sayı kaydetti.

[Fotoğraf: İHA]

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Larkin 16, Bryant 8, Micic 20, Singleton 5, Pleiss 7, Beaubois 13, Moerman 17, Dunston 8, Simon 2, Anderson 11, Erten Gazi, Petrusev 2

Maccabi Tel Aviv: Wilbekin 17, Thomas 5, Cohen, Williams 6, Zizic 17, Caloiaro 2, Reynolds 6, Dibartolomeo 10, Nunnally 7, Ziv 4, Blayzer 3

1. Periyot: 21-10

Devre: 45-31

3. Periyot: 74-47