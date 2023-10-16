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Spor
İHA 16.10.2023 15:10

Enkaz kentte genç futbolcular aylar sonra top başı yaptı

Depremi vurduğu Hatay’da altyapıda oynayan genç futbolcular, aylar sonra top başı yaptı.

Enkaz kentte genç futbolcular aylar sonra top başı yaptı
[Fotograf: İHA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay şehri, normale dönmeye başladı.

Hatayspor Futbol Takımı Mersin’de maçları oynarken, Hatayspor altyapısında bulunan genç futbolcular, aylar sonra top başı yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, depremin yaralarını sarmak ve gençlerin spor yaparak yeniden başarılarını arttırmak amacıyla Baba Kerim Esentepe Semt Sahası’nda Hatayspor’un altyapı sezon açılışını gerçekleştirdi.

“Hatay’ı tüm dünyanın gündeminde tutmak istiyoruz”

Savaş, depremin ardından Hatay’ı tüm dünyanın gündeminde tutmak istediklerini ve gençleri spora teşvik etmek için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini de söyledi.

“7 sene önce tükenmekte olan bir Hatayspor vardı. 3.Lig’e göz kırpıyordu. Sağ olsunlar arkadaşlar takımı bize teslim ettiler ve Süper Lig’e çıktık. Bu sene artık Hatayspor düşer dediler ama Süper Lig’de beşinci sıradayız. Depremden dolayı çok üzüldük ve maçlara çıkmayalım dedi arkadaşlarımız ama ben o sene bu sene dedim.”

“Maçlarımızda Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için performans sergilemek zorunda”

Savaş, Hatayspor’un bu sene de önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını da vurguladı.

“Hatay’ın spor başarısına ihtiyacı var. Hatay ve 10 depremzede il unutmamak ve unutturmamak istiyoruz. Maçlarımızda da Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için herkes performans sergilemek zorunda. Çocuklarımız tabi ki spor da başarılı olacaklar ama bize eğitimli insanlara da ihtiyacımız var. Sporun da eğitime katkısı büyük. İnşallah ileride sporcularımız Türkiye’yi ve Hatay’ı en güzel şekilde temsil edecekler.”

Hatayspor Altyapı Koordinatörü Mithat Baklacı da Hatay’ı eski güzelliğine kavuşturmak ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla herkese önemli görevler düştüğünü belirterek sporda başarılı gençlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

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