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Spor
İHA 16.10.2023 14:28

Dünya Plaj Güreşinde 3 altın madalya

Dünya Güreş Birliği’nin bu yıl Türkiye’de düzenlediği Dünya Plaj Güreşi Serisi Şampiyonası Muğla’nın Ortaca ilçesi Belediye Sarıgerme tesislerinde sona erdi. Türk Milli Takım sporcuları güreşlerde toplamda üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalya ile turnuvaya damga vurdu.

Dünya Plaj Güreşinde 3 altın madalya
[Fotograf: İHA]

Muğla’nın Sarıgerme Mahallesindeki Ortaca Halk Plajı’nda gerçekleştirilen turnuvaya sporseverlerin ilgisi de büyük oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu’nun yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tribünden takip ettiği müsabakalara Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş da katıldı.

Milli takımdan 6 madalya

Nefes kesen müsabakalarda Türk Milli takımı seriyi üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı. Organizasyonda milli takım antrenörleri İrfan Kirazlı, İlhan Kurtul ve Ergüder Bekişdamat da yer aldı.

Dünya Güreş Birliği’nin Ortaca Sarıgerme halk plajında düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Serisi Şampiyonasında kadınlarda, 50 kiloda Emine Çataloğlu birinci, 60 kiloda Mehlika Öztürk 2’nci oldu. Erkeklerde ise 90+kiloda Fatih Yaşarlı birinci, 70 kiloda Yunus Coşkun birinci, 90 kiloda Mahmut Özkaya 2’inci, ve 80 kiloda Muhammet Akdeniz üçüncü oldu.

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