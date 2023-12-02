Parçalı Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.12.2023 15:15

Engellerini aşarak yüzmede madalyalara kulaç attı

Tekirdağ'da yüzme sporuyla tanıştıktan sonra kendini geliştiren 22 yaşındaki zihinsel engelli Kürşat Tuğral, bölge ve Türkiye şampiyonalarında madalyalara kulaç attı.

Engellerini aşarak yüzmede madalyalara kulaç attı
[Fotograf: AA]

Yüzme öğrenmek için 8 yıl önce İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kursuna katılarak antrenör Anıl Bulut eşliğinde çalışmalara başlayan Tuğral, zamanla kendisini geliştirdi.

Tuğral, katıldığı bölge ve Türkiye şampiyonalarında 5'i altın 15 madalya kazandı. Engellerini aşıp güzel başarılara imza atan Tuğral, derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kürşat Tuğral, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla, engellilere fırsat verildiğinde güzel şeyler başardıklarını gösterdiği için gururlu olduğunu söyledi.

Tuğral, yarışlarda madalya kazanmanın kendisine keyif verdiğini ifade etti.

"Kendi isteğimle yüzmeye karar verdikten sonra kursa geldim. İlk olarak Anıl hocayla çalışmaya başladım. Yüzmeyi öğrendikten sonra hedefim büyüktü. Yarışmalara katılmaya başladım ve çeşitli dereceler kazandım. Tekirdağ'da Antalya'da yarışmalara katıldım. Yüzmeyi seviyorum. Bütün ailelerin de çocuklarını getirmelerini tavsiye ediyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tuğral, yüzmeye başladıktan sonra güzel arkadaşlıklar edindiğini, madalyalarına yenilerini ekleyerek adından söz ettirmeye çalışacağını dile getirdi.

"Kazandığı başarılarla arkadaşlarına da rol model oluyor"

Yüzme antrenörü Anıl Bulut da Kürşat'ın mücadeleyi seven bir sporcu olduğunu belirtti. Bulut, özel sporcuların başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

"Yüzmeyi öğrendikten sonra kendisinin yarışmalara katılabileceği güzel bir performansı olduğunu gördük. Güzel dereceler aldı. Bugüne kadar 15 madalya kazandı. Antalya, İstanbul, Ordu ve Tekirdağ'da çeşitli yarışmalarda yarıştı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülükler elde etti. En güzel yüzdüğü stilde kurbağalama. En iyi derecelerini orada kazandı. Kazandığı başarılarla arkadaşlarına da rol model oluyor."

Yüzmeyi öğrenen özel sporcuların hayatta daha başarılı olduklarını dile getiren Bulut, ailelerden özel çocuklarını mutlaka sporla tanıştırmalarını istedi.

ETİKETLER
Tekirdağ Dünya Engelliler Günü
Sıradaki Haber
Masa tenisinde ilk olimpiyat kotasını alan Ebru Acer altın madalyaya odaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Eski UCM Başsavcısı, İsrail'in Gazze'yi kuşatmasını "soykırım" olarak nitelendirdi
15:42
Fransa'da Filistin yanlıları, İsrail'i destekleyen süpermarket zincirinin boykot edilmesini istedi
15:44
Diyarbakır’da 1 ton 148 kilogram esrar ve 606 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
15:39
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207'ye yükseldi
15:37
Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın konut teslim edilecek
15:36
Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ