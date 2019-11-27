Dünyanın en iyi teknik direktörlerinin maaşı yıldız futbolcuları solladı. 70 milyar doları aşan futbol endüstrisinde antrenörlere verilen ücretler her geçen gün artıyor. Özellikle iddialı takımları çalıştıran teknik adamların maaşı dudak uçuklatıyor.

Guardiola zirvede

Hatta bazı teknik direktörlerin yıllık kazancı birçok Süper Lig kulübünün bütçesinden daha fazla. Dünyanın en çok kazanan çalıştırıcıları arasında ilk sırada 23 milyon Euro ile Manchester City’nin menajeri Pep Guardiola bulunuyor.

Mourinho ikinci, Simeone sırada

İspanyol teknik adamı 1 hafta önce Tottenham’ın başına geçen Jose Mourinho 18 milyon Euroluk kazancıyla takip ediyor.

Atletico Madrid’in Arjantinli çalıştırıcısı Diego Simeone de 15 milyon Euroluk geliriyle üçüncü sırada yer alıyor.

Çin Ligi ekiplerinden Dalian Yifang’ın İspanyol çalıştırıcısı Rafael Benitez 13 milyon Euro ile en çok kazanan dördüncü teknik adam durumunda.

Real Madrid’in Fransız antrenörü Zinadine Zidane da yılda 12 buçuk milyon Euro kazanıyor.

Zidane'ı sırasıyla; Çin ekibi Guangzhou’nun İtalyan menajeri Fabio Cannavaro, İnter’den Antonio Conte, Paris Saint Germain’in Alman antrenörü Thomas Tuchel, Barcelona’nın çalıştırıcısı Ernesto Valverde ve Liverpool menajeri Jürgen Klopp takip ediyor.

Türkiye'de listenin başında Terim var

Türkiye’de ise Fatih Terim yıllık 3 milyon Euroluk geliriyle en çok kazanan teknik adamlar arasında ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: TRT Spor