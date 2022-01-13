İspanya'nın iki ezeli takımı 247'nci defa karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, ikinci yarısı da 2-2'lik skorla tamamlandı.

Barcelona'nın gollerini Luuk de Jong (Dk. 41) ve Ansu Fati (Dk. 83) atarken, Real Madrid'de Vinicius Junior (Dk. 25), Karim Benzema (Dk.72) ve Federico Valverde (Dk. 98) rakip ağları havalandırdı.

Real Madrid'in üstünlüğü bulunuyor

El Clasico (Klasik) olarak adlandırılan karşılaşmalarda Real Madrid'in 100 Barcelona'nın 95 galibiyeti bulunuyor. 52 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İspanya liginde de kötü bir dönemden geçen Barcelona, lider Real Madrid'in 17 puan gerisinde 6'ncı sırada yer alıyor.

Kupada ikinci yarı final maçı 13 Ocak'ta Atletico Madrid ile Athletic Bilbao takımları arasında oynanacak. Final karşılaşması ise 16 Ocak pazar günü TSİ 21.30'da başlayacak.

Süper Kupa maçları ticari gerekçelerle Suudi Arabistan'da oynanıyor

İspanya Süper Kupası, La Liga kulüplerine yeni bir ticari kaynak sağlaması amacıyla 2020 yılında format değiştirerek 4'lü final olarak oynanmaya başlamıştı.

Geçen sezonunun Kral Kupası finalistleri ile ligi ilk iki sırada tamamlayan takımların katılmaya hak kazandığı Süper Kupa'da bir takımın her iki kulvarda da yer alması halinde lig sonu sıralamasına göre en üstte bulunanlar bu turnuva dahil ediliyor.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Süper Kupa maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 2020'de bu ülkenin futbol federasyonu ile 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa'ya katılan takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon avro veriyor.

Kupayı en çok kazanan takım Barcelona

İlk kez 2018 yılında İspanya dışında (Fas'ın Tanger kentinde) organize edilen Süper Kupa, geçen yıl COVID-19 salgını dolayısıyla Cidde yerine Sevilya'da oynanmıştı.

İspanya Süper Kupası'nı en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 11 kez, son şampiyon Athletic Bilbao ise 3 kez bu kupayı müzesine götürdü.