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Spor
TRT SPOR 02.08.2023 09:23

Efsane kaleci Buffon futbola veda etti

İtalyan futbolunun efsane kalecisi Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Efsane kaleci Buffon futbola veda etti

İtalyan futbolunun efsane kalecilerinden Parma forması giyen Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyuran Buffon, ''Her şey için teşekkürler'' notu paylaştı.

Efsane kaleci Buffon futbola veda etti

Parma'da başladı, Parma'da bitirdi

Kariyerine Parma altyapısında başlayan Buffon, sırasıyla Juventus ve PSG formaları giydi. 2021 yılında Juventus'tan tekrar futbola başladığı Parma'ya dönen tecrübeli eldiven kariyeri boyunca 975 karşılaşmada forma giydi.

Bu karşılaşmalarda kalesinde 825 gol gören Buffon, 425 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Kazandığı kupalar

Buffon kariyeri boyunca; 10 Serie A, 7 İtalya Süper Kupası, 6 İtalya Kupası, 1 Fransa Ligue 1, 1 Fransa Süper kupası, 1 UEFA Kupası, 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa U21 Şampiyonası kazandı.

Efsane kaleci sadece Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşamadı.  

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