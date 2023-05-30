Edwin van der Sar Ajax'taki görevinden ayrılıyor

2016 yılından bu yana kulüpte üst yönetici olarak görev yapan 52 yaşındaki Van der Sar'ın takımdan ayrılacak.

Ulusal ve uluslararası dosyaların en iyi şekilde aktarılması için Van der Sar'dan 1 Ağustos'a kadar görevde kalması talep edildi.

"Biraz dinlenme ve başka şeyler yapmaya ihtiyacım var"

Van der Sar, 2012'den bu yana kulüpte çeşitli görevler üstlendi.

"Birlikte harika şeyler yaşadık ama aynı zamanda çok zorlu bir dönemdi. Ajax'ta birlikte başardıklarımız ve yaşadıklarımız için minnettarım. Biraz dinlenme ve başka şeyler yapmaya ihtiyacım var. Bu nedenle istifa etmeye karar verdim."