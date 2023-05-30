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Spor
AA 30.05.2023 17:05

Edwin van der Sar Ajax'taki görevinden ayrılıyor

Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Ajax, kulüp üst yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar'ın görevini bırakma kararı aldığını bildirdi.

Edwin van der Sar Ajax'taki görevinden ayrılıyor
[Fotograf: AA]

2016 yılından bu yana kulüpte üst yönetici olarak görev yapan 52 yaşındaki Van der Sar'ın takımdan ayrılacak.

Ulusal ve uluslararası dosyaların en iyi şekilde aktarılması için Van der Sar'dan 1 Ağustos'a kadar görevde kalması talep edildi.

"Biraz dinlenme ve başka şeyler yapmaya ihtiyacım var"

Van der Sar, 2012'den bu yana kulüpte çeşitli görevler üstlendi.

"Birlikte harika şeyler yaşadık ama aynı zamanda çok zorlu bir dönemdi. Ajax'ta birlikte başardıklarımız ve yaşadıklarımız için minnettarım. Biraz dinlenme ve başka şeyler yapmaya ihtiyacım var. Bu nedenle istifa etmeye karar verdim."

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