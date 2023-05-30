Lisede başladığı bilek güreşinde genç yaşta uluslararası hakem oldu

Giresun Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Türedi, lisede okurken 2016'da bilek güreşine başladığını, okul sporları yarışlarında, sağ ve sol kolda Türkiye birincisi, daha sonra da federasyonun yaptığı şampiyonalarda Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Eda Türedi, 2018'de sporculuğu bırakarak ilk önce aday hakem olarak başlayıp devamında il hakemliğine terfi ettiğini belirtti.

Türedi, iki Türkiye Şampiyonası'na katılarak ulusal hakem olmaya hak kazandığını, bu sporu yapmaya başladığı ilk zamanlarda çevresinin şaşırdığını ancak zamanla alıştıklarını ifade etti.

"Bilek güreşi normalde erkek sporu olarak bilindiği için ilk başta herkes tuhaf baktı. Daha sonra derece aldıkça herkes alıştı kabullenmeye başladı. Okula gittiğim dönemde de 'bilek güreşçi bayan mı olur' gibi üstelik başörtülüyüm biraz tuhaf karşılandı ama ben müsabakalara katıldıkça derece aldıkça herkes tarafından kabullenmeye başlandı. Bu sebeple ilk başlarda zorluk çektim ama tanınmaya başladıkça güzel bir süreç oldu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Genç yaşta böyle bir kategoriye çıkmaktan çok memnunum"

Türedi, Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na davet edildiğini anlattı.

"Federasyon davet etti orada sınava girerek uluslararası hakem olmaya hak kazandım. Bizi 24 kişi olarak davet ettiler ve sınavdan sadece 12 kişi geçti onlardan biri de bendim. Dünya Bilek Güreşi Federasyonundaki baş hakemler bizi İngilizce sınavına tabi tuttular. Dünya şampiyonası çok heyecanlı bir ortamdı. Antrenörümle sınava gittim, beni yetiştiren kişi sınavdan geçemedi ben geçtim. Şu anda uluslararası bilek güreşi hakemliği yapıyorum. Türkiye'de benim gibi 4 tane uluslararası kadın hakem var ve bu güzel bir duygu. Genç yaşta böyle bir kategoriye çıkmaktan çok memnunum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Türedi, bu camianın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Bilek güreşi erkek sporu olarak görünse de işin içine girince gerçekten bırakamıyorsunuz. Ben gönülden sevdiğim için yapıyorum ve sporcu olduğum için bırakmak istemedim. Sporculuğu bıraktım ama bu camianın içinde olmaktan mutluyum. Spor yapanlar da bırakmasın sporcu ya da hakem olarak devam etsinler."