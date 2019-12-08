Spor
Eczacıbaşı VitrA gümüş madalyanın sahibi oldu08 Aralık 2019 Pazar 17:06 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 17:24
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eczacıbaşı VitrA, Çin’in Shaoxing kentinde bulunan Olimpiyat Spor Merkezi’nde oynanan mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak şampiyonayı 2'nci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 5'inci kez yer alan Eczacıbaşı VitrA, organizasyonu ilk kez ikinci sırada tamamladı.
Turuncu beyazlılar, 2015 ve 2016’ta şampiyonluk, 2017’de 4'üncülük ve 2018’de 3'üncülük sevinci yaşamıştı.
Kaynak: DHA
Etiketler: son dakika Eczacıbaşı VitrA