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Spor
AA 05.12.2023 21:16

Eczacıbaşı Dynavit Bulgaristan ekibi Maritza'yı yendi

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında Bulgaristan ekibi Maritza'yı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit Bulgaristan ekibi Maritza'yı yendi
[Fotograf: AA]

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında Bulgaristan ekibi Maritza'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla İstanbul ekibi, grupta oynadığı 4 maçta 3'üncü galibiyetini aldı.

Eczacıbaşı Dynavit : Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Jack-Kısal, Naz Akyol ( Simge Aköz, Elif Şahin, Gray, Aybüke Özel, Stevanovic, Defne Başyolcu)

Maritza: Debell, Saykova, Dudova, Hristoskova, Krivoshiiska, Guncheva, (Pashkuleva, Milicevic, Todorova)

Setler : 25-19, 25-20, 25-19

Süre : 76 dakika (24,30,22)

Salon : Burhan Felek Vestel

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Dejan Rogiç (Sırbistan)

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