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Spor
İHA 05.12.2023 21:11

Samsunspor Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Y. Samsunspor, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne Spor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek, bir üst tura çıktı.

Samsunspor Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor
[Fotograf: AA]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Y. Samsunspor, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne Spor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek, bir üst tura çıktı.

Karşılaşmanın Önemli Anları

3. dakikada Soner’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ercan’ın şutunu kaleci Uğur parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

10. dakikada Tait’in pasında meşin yuvarlağı filelere yollayan Ercan’ın golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

18. dakikada Muhammed’in ara pasında meşin yuvarlağı filelere yollayan Ercan’ın golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

GOL - 23. dakikada Soner’in kullandığı kornerde Drongelen’in şutunu tamamlayan Ercan, ufak bir dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

39. dakikada nadir gelişen Tokat atağında sağdan gelen ortaya iyi yükselen Arda’nın kafa şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.

GOL - 61. dakikada Ercan’ın sağdan ortasında topu önünde bulan Fofana, ikinci denemesinde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

GOL - 85. dakikada Soner'in ceza sahasındaki pasına iyi hareketlenen Berhan takımının 3. golünü attı. 3-0

Samsunspor, bir üst tura çıktı.

Samsunspor: Jakup Szumski, Kingsley Schindler, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Marc Bola (Enes dk. 85), Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Muhammed Gümüşkaya (Muhammet Ali dk. 73), Flavien Tait, Moryke Fofana (Haluk dk. 76), Ercan Kara (Berhan dk. 73)

Tokat Belediye Plevne Spor: Uğur Köprülü, Kadir Enes Kıra, Emir Can Çelik, Burak Evren (Yücel dk. 73), İsmail Can Fidan (Abdulkadir dk. 69), Doğukan Subaşı, Arda Karademir (Muhammet Emir dk. 80), Artun Kütükçü (Berk dk. 69), Batuhan Yılmaz (Mehmet Batuhan dk. 80), Anıl Arıcıoğlu, Furkan Şan

Goller: Ercan (dk. 23), Fofana (dk. 61), Berhan (dk. 85) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Yücel (Tokat Belediye Plevne Spor)

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